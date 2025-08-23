iltra2

TRADATE – Dopo la consueta chiusura estiva, da lunedì 25 agosto la biblioteca Frera di via Zara riapre le sue porte al pubblico, tornando all’orario abituale. La pausa, iniziata l’11 agosto: ora la struttura è pronta ad accogliere nuovamente lettori, studenti e appassionati di cultura.

La Frera non è soltanto un luogo dedicato al prestito librario o allo studio: negli anni si è affermata come vero punto di riferimento per la comunità tradatese e per i cittadini del circondario, grazie anche alla sua posizione centrale e alla ricchezza dei servizi offerti.

Con la riapertura, riprende anche il percorso che vede la biblioteca al centro della vita culturale della città. La Frera si prepara infatti a ospitare, nei prossimi mesi, i tanti eventi che l’hanno resa protagonista negli anni passati: presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori e rassegne che hanno sempre richiamato un pubblico numeroso e variegato.

La riapertura rappresenta dunque non solo il ritorno a un servizio essenziale per studenti e lettori, ma anche la possibilità per Tradate e dintorni di ritrovare un importante spazio di socialità e crescita culturale.

(foto archivio: un precedente evento culturale alla Frera)

