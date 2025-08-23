iltra2

VEDANO OLONA – È stata presentata la prima edizione della “Camminata in Rosa”, iniziativa benefica che animerà il paese domenica 7 settembre con un programma ricco di appuntamenti.

L’evento, promosso dal Comune di Vedano Olona con la collaborazione delle associazioni locali, unisce sport, solidarietà e momenti di socialità con l’obiettivo di sostenere la prevenzione del tumore al seno: il ricavato sarà interamente devoluto all’evento “Valbossa in Rosa”.

La camminata

La manifestazione si aprirà nel pomeriggio con una camminata non competitiva di 5,2 chilometri attraverso le vie del paese. Le iscrizioni si apriranno dalle 16 al parco Spech, sede Alpini, mentre la partenza è fissata alle 17; l’arrivo sarà in piazza San Maurizio.

Il contributo richiesto è di 5 euro, comprensivo di un gadget in omaggio (fino a esaurimento scorte). La partecipazione è gratuita per i bambini under 10. L’organizzazione invita tutti a indossare un indumento o accessorio rosa come segno di adesione alla causa.

Stand e serata in compagnia

Al termine della camminata sarà attivo uno stand gastronomico a cura dell’associazione A.Me.Vo, per proseguire la giornata in un clima di convivialità. In serata, alle 20.30, spazio invece al “Burraco in Rosa” all’oratorio, altro momento pensato per unire gioco, socialità e solidarietà.

Solidarietà e prevenzione

Il messaggio che l’iniziativa vuole trasmettere è chiaro: promuovere l’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca. “Valbossa in Rosa” è infatti l’evento che raccoglie e coordina le iniziative benefiche sul territorio legate a questo tema.

(foto archivio: evento simile sempre nella zona)

23082025