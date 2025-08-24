Saronnese

GERENZANO – La nona edizione del torneo di calcio balilla sarà uno dei momenti più attesi del “Weekend a colori”, la manifestazione che animerà piazza Aldo da Giussano sabato 6 e domenica 7 settembre. L’appuntamento con il torneo è per domenica, con inizio alle 16.30, e le iscrizioni sono già aperte per tutti gli appassionati che vorranno sfidarsi tra emozione e divertimento.

La giornata proporrà anche altre iniziative: a partire da “Passeggiando tra Saperi e Sapori”, percorso dedicato a chi ama gustare piatti tipici e scoprire prodotti locali, per cui sono in corso le prenotazioni. In serata, alle 21, tornerà invece il “Gerenzano’s Got Talent”, alla sua seconda edizione, che vedrà esibirsi talenti locali di ogni età pronti a stupire il pubblico.

Il weekend si aprirà sabato con lo spettacolo musicale “Che magia”, proposto alle 21.30 dalla cooperativa Il Granello. Durante entrambe le giornate sarà presente il punto ristoro per accogliere i partecipanti e i visitatori.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “I colori di Gerenzano” con il patrocinio del comune di Gerenzano e si preannuncia come un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità, con intrattenimento, gusto e spettacoli pensati per grandi e piccoli.

