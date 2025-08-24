Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo test casalingo per la Caronnese di mister Michele Ferri che, in preparazione all’inizio della stagione ufficiale, ha ospitato oggi pomeriggio per un allenamento congiunto il Fucina, squadra di Eccellenza che disputerà il girone B.

La cronaca – Subito Caronnese in avanti con un cross di Iacovo dal fondo per Malvestio che dalla corta distanza scalda i guantoni del portiere avversario. Al 7′ cross dalla tre quarti destra di Malvestio che Capitan Corno aggancia di testa ma il numero uno del Fucina è attento tra i pali. Al 12′ Colombo in area piccola, su assist di Corno, manda alto. Tocca sempre a bomber Colombo al quarto d’ora sbloccare il risultato: cross dal fondo di Dugo e l’attaccante rossoblù di testa insacca. Il Fucina approfitta di una disattenzione a centrocampo della Caronnese per far involare la propria punta verso la porta di casa che al tiro manda a lato. Al 32′ tocca a Vitofrancesco da fuori area mandare palla sopra la traversa della porta avversaria. Al 45′ il Fucina pareggia i conti con un tiro imprendibile da fuori area a fil di palo che entra in porta alla sinistra di Colombo.

Siamo alla ripresa: al 4′ c’è un bel tiro dalla destra al volo del Fucina ad incrociare con ottima parata di Trombetta che devia in angolo. Risponde il caronnese Rossi con un’incisiva conclusione di sinistro da dentro l’area dopo un dribbling ubriacante che costringe l’estremo difensore avversario alla respinta in angolo. Sul successivo corner Caronnese in gol: palla che arriva dentro l’area e Tumino fa secco il portiere con un rasoterra preciso (siamo al 7′). Al 25′ registriamo una conclusione in area degli ospiti a seguito di una mischia con una parata d’istinto sulla sinistra di Trombetta che devia in angolo.

Caronnese-Fucina 2-1

L’intervista – Lo staff tecnico della Caronnese si reputa soddisfatto della prestazione: “Arriviamo da settimane di preparazione atletica pesanti e quello che abbiamo visto in campo era proprio quello che ci attendevamo con un ottimo approccio alla partita. Sono soddisfatto”, questo il commento a caldo di mister Ferri a fine allenamento

Prossimo appuntamento con gli allenamenti preparatori della Caronnese il 31 agosto alle ore 15.30 sul campo di Inveruno contro la formazione locale.

(foto: una fase del match)

