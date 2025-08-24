Calcio

VEDANO OLONA – Buon test estivo quello andato in scena oggi pomeriggio tra Varesina (Serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza). Un match equilibrato nella prima parte, con i biancocelesti subito intraprendenti, e deciso nella ripresa dai padroni di casa grazie all’ingresso di alcuni titolari.

Il Saronno passa in vantaggio al 13’, quando Moretti trova il corridoio centrale e batte Bovi con precisione. Subito dopo Benedetti ha l’occasione per il raddoppio, ma il portiere della Varesina respinge. I locali reagiscono con Larhrib, pericoloso poco prima del gol saronnese. Nella ripresa la Varesina aumenta i ritmi e crea le occasioni migliori. Al 15’ arriva il pari: Pirola, ben piazzato in area, firma l’1-1. Al 22’ Corona, appena entrato, sfiora il nuovo vantaggio ospite costringendo il portiere rossoblù a una parata decisiva. Ma al 27’, dopo una serie di calci d’angolo consecutivi, è Baud Banaga a svettare di testa e a firmare il 2-1 finale.

Un allenamento positivo per entrambe le formazioni, con il Saronno capace di tenere testa per un tempo ai rossoblù, che nella ripresa hanno fatto valere la maggiore esperienza e profondità della rosa.

Varesina-Fbc Saronno 2-1

VARESINA: Bovi, Ornaghi, Loeffen, Chiesa, Testa; Grieco, Rosa; Cum, Guri, Larhrib. Entrati a partita in corso Lorenzi, Miconi, Vaz, Sassi, Grassi, Pirola, Caverzasi, Tonella, Ghioldi, Baud Banaga. All. Spilli.

FBC SARONNO: Todesco, Alletto,Viganò, Lorusso, Ruschena; Moretti, Alvitrez, De Vincenzi; Vaglio, Cocuzza, Benedetti. Entrati a partita in corso Norrito, Hasanaj, Vincenzi, Corona, Favilla, Cabezas, Tibaldo T., Provasi, Serra. All. Tibaldo F.

Marcatori: 13’ pt Moretti (S), 15’ st Pirola (V), 27’ st Baud Banaga (V).

