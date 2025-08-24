Calcio

SARONNO / VENEGONO SUPERIORE – Oggi Varesina calcio (serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza) si mettono alla prova in un inedito match: l’amichevole si gioca nel pomeriggio odierno, fischio d’inizio alle 15, al centro sportivo “Mario Porta” di Vedano Olona, in via Bixio 10. Ingresso a 5 euro, gratis per tesserati della Varesina e under 16.

Per la Varesina, club di Venegono Superiore, si tratta dell’ultimo test pre-stagionale, e del penultimo per il Fbc Saronno.

Le amichevoli

Pronto anche il calendario delle amichevoli. Domenica 10 agosto partita alle 11 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno, avversaria la formazione Primavera del Renate: è finita 0-0. I biancocelesti sono quindi tornati in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, contro la formazione locale, la Castellanzese; 2-0. Si è proseguito mercoledì 20 agosto contro il Ceriano al Matteotti (2-1 per i brianzoli); oggi domenica 24 agosto il match in trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore e domenica 31 agosto, alle 10.30, a Trezzo l’incontro con i locali della Tritium.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

24082025