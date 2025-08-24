Calcio

CERIANO LAGHETTO – Prosegue al meglio la preparazione estiva del Ceriano Laghetto, formazione di Promozione, che oggi ha centrato la seconda vittoria consecutiva nelle amichevoli pre-campionato. Sul campo del Rozzano, la squadra ha avuto la meglio con il punteggio di 1-0 grazie al rigore trasformato da Stefano Molteni, decisivo per sbloccare e chiudere la sfida.

Per il gruppo, un’altra prova incoraggiante dopo il successo ottenuto mercoledì scorso al centro sportivo Matteotti, dove il Ceriano aveva battuto 2-1 il Fbc Saronno, formazione di Eccellenza. Il cammino di avvicinamento alla nuova stagione procede quindi con fiducia, tra buone prestazioni e risultati che danno morale in vista delle prime gare ufficiali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: i cerianesi impegnati mercoledì scorso contro il Fbc Saronno al centro sportivo Matteotti)

24082025