Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato rimandato a lunedì 25 agosto l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in pietra di via Trieste: un intervento che richiederà deviazione del traffico lungo percorsi alternativi.

Inizialmente l’inizio dei lavori era previsto per lo scorso 18 agosto, ma la proroga si è resa necessaria a causa di problematiche dell’impresa incaricata.

Durante l’intervento, il tratto compreso tra via Toti e piazza Vittorio Veneto sarà chiuso al traffico. Per ridurre i disagi, l’amministrazione ha previsto percorsi alternativi. Chi viaggia verso piazza Vittorio Veneto potrà utilizzare via Bainsizza o via Damiano Chiesa, seguendo la segnaletica che sarà posizionata nei pressi delle deviazioni.

