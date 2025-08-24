Ieri su ilSaronno: incidente sulla Saronno-Monza, degrado in piazza Libertà e arresti per violenze familiari
24 Agosto 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 agosto, l’attenzione si è concentrata sull’incidente lungo la Saronno-Monza e sul ritorno del degrado legato allo spaccio. In evidenza anche un arresto per maltrattamenti in famiglia e il boom di presenze turistiche a Lazzate.
Un 32enne è stato arrestato dopo aver minacciato la madre e violato il divieto di avvicinamento, facendo rientro nell’abitazione familiare. L’uomo aveva già avuto precedenti episodi di violenza verso i genitori.
Minaccia la madre e rientra in casa nonostante il divieto: arrestato 32enne violento coi genitori
In via Primo Maggio è scattato per la terza volta in 24 ore l’allarme sicurezza: un 51enne è stato fermato da carabinieri e polizia locale, dopo che era stato segnalato nuovamente per comportamenti sospetti.
Saronno, terzo allarme in via Primo Maggio in 24 ore: 51enne fermato da carabinieri e polizia locale
Una Mercedes è uscita di strada sulla Saronno-Monza all’altezza di Solaro, finendo nel fossato. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti gravi, ma ha provocato rallentamenti al traffico.
Saronno-Monza, Mercedes esce di strada all’altezza di Solaro e finisce nel fossato
L’ex sindaco Dante Cattaneo riaccende i riflettori per la presenza di spacciatori e tossicodipendenti nel cosiddetto “bosco della droga”. I residenti chiedono interventi urgenti per riportare decoro e sicurezza nell’area.
Dante dà allarme dal bosco della droga: “Spacciatori e tossici son tornati”
Lazzate registra un nuovo record di presenze con oltre 15.000 turisti per l’iniziativa “Vacanze nel borgo”, confermandosi una meta estiva sempre più apprezzata nel territorio.
Lazzate, nuovo record per le Vacanze nel Borgo: oltre 15.000 presenze
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09