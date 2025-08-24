Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 agosto, l’attenzione si è concentrata sull’incidente lungo la Saronno-Monza e sul ritorno del degrado legato allo spaccio. In evidenza anche un arresto per maltrattamenti in famiglia e il boom di presenze turistiche a Lazzate.

Un 32enne è stato arrestato dopo aver minacciato la madre e violato il divieto di avvicinamento, facendo rientro nell’abitazione familiare. L’uomo aveva già avuto precedenti episodi di violenza verso i genitori.

In via Primo Maggio è scattato per la terza volta in 24 ore l’allarme sicurezza: un 51enne è stato fermato da carabinieri e polizia locale, dopo che era stato segnalato nuovamente per comportamenti sospetti.

Una Mercedes è uscita di strada sulla Saronno-Monza all’altezza di Solaro, finendo nel fossato. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti gravi, ma ha provocato rallentamenti al traffico.

L’ex sindaco Dante Cattaneo riaccende i riflettori per la presenza di spacciatori e tossicodipendenti nel cosiddetto “bosco della droga”. I residenti chiedono interventi urgenti per riportare decoro e sicurezza nell’area.

Lazzate registra un nuovo record di presenze con oltre 15.000 turisti per l’iniziativa “Vacanze nel borgo”, confermandosi una meta estiva sempre più apprezzata nel territorio.

