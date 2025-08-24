Cronaca

SARONNO – Giornata di incidenti ieri tra Saronno e il Comasco, con tre persone finite in ospedale a seguito di diversi episodi stradali.

Il più serio si è verificato in serata, intorno alle 19.30, in viale Lombardia a Saronno, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 31 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, insieme alla polizia locale. L’uomo, soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno: le sue condizioni non sono gravi.

In mattinata, poco dopo le 10, i soccorsi sono stati invece chiamati a Lomazzo, in via Bernardino Luini, per una caduta dalla bicicletta. A terra è rimasta una donna di 78 anni, medicata dal personale della Croce verde di Fino Mornasco. Dopo le prime cure è stata accompagnata, senza gravi lesioni, all’ospedale di Cantù.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.15, un altro incidente si è verificato lungo la provinciale 31 a Rovello Porro, dove un ragazzo di 17 anni è caduto dalla moto. Anche in questo caso è intervenuta la Croce azzurra di Rovellasca. Il giovane, che non ha riportato ferite gravi, è stato portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco.

(foto archivio)

