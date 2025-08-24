Città

ORIGGIO – È conto alla rovescia per la proiezione di “Orfeo”, il film scritto dallo sceneggiatore origgese Alberto Fornari e diretto da Virgilio Villoresi, che sarà presentato giovedì 29 agosto, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione Fuori concorso.

L’attesa è grande per questo lavoro firmato da Fantasmagoria, che propone una rilettura originale e visivamente potente del mito classico. La presenza del film al Lido rappresenta un riconoscimento importante anche per Fornari, che da anni insegna sceneggiatura al Pav di Saronno, dove accompagna adolescenti e adulti nello studio del linguaggio cinematografico, della critica e della scrittura per film e serie tv.

La proiezione di domani avverrà alla presenza della stampa internazionale, confermando il prestigio del progetto e offrendo al pubblico un’occasione per scoprire una voce autoriale capace di unire sperimentazione, poesia e narrazione.

