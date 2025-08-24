Comasco

ROVELLASCA – Tre appuntamenti pensati per accompagnare i bambini della scuola primaria nel rientro in classe dopo la pausa estiva. È questo l’obiettivo di “Sos compiti”, l’iniziativa promossa da “Famiglie al centro” negli spazi di Santa Marta a Rovellasca.

Il progetto offre un sostegno concreto alle famiglie che desiderano affiancare i figli nello svolgimento dei compiti delle vacanze, favorendo al tempo stesso un clima sereno e stimolante. Con il supporto di educatori qualificati, i piccoli avranno l’opportunità non solo di studiare, ma anche di partecipare ad attività ricreative e momenti di socializzazione, così da trasformare l’impegno scolastico in un’esperienza più leggera e condivisa.

Gli incontri sono programmati per lunedì 1 settembre dalle 14 alle 16, venerdì 5 settembre dalle 8 alle 14 e sabato 6 settembre dalle 14 alle 16. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected].

