Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – È stata ritrovata nella giornata di venerdì 22 agosto una Volkswagen Passat station wagon verde, risultata rubata a Gallarate sabato 16 agosto. L’auto è stata individuata in zona piazza San Giorgio dagli agenti della polizia locale di Venegono Superiore guidato dal comandante Antonio Borgo.

Il mezzo, fermo in sosta, ha attirato l’attenzione della pattuglia, che dopo i controlli di rito ha verificato la provenienza furtiva della vettura. All’operazione hanno collaborato anche i colleghi della polizia locale di Castiglione Olona.

L’auto appartiene a un uomo residente a Gallarate, classe 1975, che ne aveva denunciato il furto nei giorni scorsi. Una volta completati gli accertamenti, la vettura sarà restituita al proprietario.

Restano in corso le indagini per chiarire chi abbia lasciato la macchina nella piazza di Venegono Superiore e per ricostruire gli spostamenti successivi al furto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09