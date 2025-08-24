Città

SARONNO – Tra i rumori di martelli e macchinari, davanti al cantiere della nuova scuola Rodari, si fa sentire ogni giorno un coro inaspettato: quello dei pappagallini che hanno scelto gli alberi accanto alla recinzione come loro punto di ritrovo.

Con il loro verde acceso e i richiami squillanti, sono diventati una presenza familiare sia per i residenti sia per gli operai impegnati nei lavori. Qualcuno scherza dicendo che sembrano “i veri sorveglianti del cantiere”, sempre appollaiati a osservare cosa succede e a commentare con i loro versi ogni movimento. Quasi degli umarell.

Gli abitanti del quartiere hanno imparato a riconoscerli e li salutano quando, in gruppo, si spostano in volo formando piccole nuvole colorate sopra via Toti. Anche per chi lavora tra cemento e attrezzature, i pappagallini sono ormai una compagnia quotidiana.

Così, accanto al futuro edificio scolastico, cresce anche questa curiosa convivenza: un cantiere in piena attività e un piccolo branco esotico che sembra aver trovato casa tra i rami, portando un tocco di colore e allegria nel quartiere.

(foto archivio)

