SARONNO – Dopo la grande partecipazione di fedeli dell’anno scorso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli accoglie nuovamente la statua della Madonna che scioglie i nodi. L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto: alle 17.30 è prevista l’esposizione della statua con la recita del Rosario, seguita alle 18 dalla celebrazione della messa e dall’affidamento dei propri “nodi” alla Madonna.

Il cesto per raccogliere i “nodi” e la statua resteranno poi collocati all’altare di Sant’Anna, dove rimarranno visibili fino all’inizio della novena, in programma ogni sera da venerdì 19 a sabato 27 settembre.

Il momento più atteso sarà domenica 28 settembre, giorno della festa, con il tradizionale “falò dei nodi” che si svolgerà nel chiostro del Santuario. Per l’occasione i fedeli potranno consegnare un cordoncino, un pezzo di spago o una fettuccia di stoffa, evitando materiali sintetici.

“Siccome verranno bruciati, si chiede di non usare la plastica, bensì spago, stoffa o corda” ha ricordato don Massimiliano Bianchi che segue e organizza l’attività del Santuario.

