Saronno, nuovo allacciamento idrico: modifiche alla viabilità in via Monte Pasubio
24 Agosto 2025
SARONNO – Via Monte Pasubio sarà interessata da un intervento per un nuovo allacciamento alla rete idrica nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 agosto, dalle 8 alle 18. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, l’area diventerà zona di cantiere.
Durante i lavori scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata dei veicoli, mentre la carreggiata subirà un restringimento. Nonostante le limitazioni, sarà comunque garantita la circolazione lungo la via.
Il Comune invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
