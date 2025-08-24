Softball

SARONNO – Archiviato con un po’ di rammarico il terzo posto in Coppa Italia, l’Inox Team Saronno Softball è già pronto a una nuova avventura internazionale. La squadra è partita per Parigi, dove da lunedì 25 a sabato 30 agosto sarà impegnata nella Coppa delle Coppe, manifestazione che ha già conquistato nel 2022 e che rappresenta uno degli obiettivi stagionali.

Il ricordo dell’8° inning della semifinale di Coppa Italia contro Forlì, poi vincitrice del trofeo, resta ancora vivo, ma la concentrazione ora è tutta rivolta al palcoscenico europeo. Per affrontare al meglio la competizione, la società ha dovuto fare i conti con alcune assenze pesanti dovute agli infortuni di Sara Cianfriglia, Barbora Saviola ed Elena Prins. Per rinforzare il roster, sono arrivate le prestazioni di Sofia Fabbian (Thunders & Dragons Softball e Baseball Castellana), Elizabeth Rebecca Avery ed Emma Fagioli (Macerata Softball).

La Inox Team si presenterà dunque a Parigi con rinnovate ambizioni e con la voglia di recitare un ruolo da protagonista in una settimana di sfide serrate contro alcune delle migliori realtà continentali.

Il calendario delle gare del Saronno in Coppa delle Coppe

Lunedì 25 agosto ore 9 SaBaT Praha – Saronno Softball Baseball

Lunedì 25 agosto ore 20.30 Saronno – Pharaons Baseball Softball

Martedì 26 agosto ore 15.45 Beveren Lions – Saronno Softball Baseball

Mercoledì 27 agosto ore 11.15 Vienna Metrostars – Saronno Softball Baseball

Mercoledì 27 agosto ore 18 Bonn Capitals Softball – Saronno Softball

Giovedì 28 agosto ore 18 Saronno Softball Baseball – Fènix València

Venerdì 29 agosto ore 18 Roef Dames 1 – Saronno Softball Baseball

Sabato 30 agosto finali in base alla classifica

