Città

SARONNO – C’è tempo fino a martedì 30 settembre per presentare la domanda per la Misura B2 del Fondo per la non autosufficienza. Il bando, rivolto ai residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Saronno, è dedicato a chi si trova in condizione di disabilità grave o beneficia dell’indennità di accompagnamento.

I contributi sono destinati a persone di qualsiasi età che rientrano nei limiti Isee stabiliti. L’obiettivo è sostenere a domicilio le persone fragili e le loro famiglie attraverso interventi di assistenza indiretta.

Le richieste devono essere inviate entro la scadenza tramite e-mail all’indirizzo [email protected] oppure via Pec a [email protected].

L’Ambito Territoriale Sociale di Saronno comprende i Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici comunali.

