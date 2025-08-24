Città

SARONNO – VARESE – COMO – Porcini, finferli e chiodini da un lato, ma anche amanita falloide, amanita muscaria e cortinarius dall’altro: è tempo di funghi nei boschi del Varesotto e del Comasco, ma l’attenzione non è mai troppa. Per questo Ats Insubria, come ogni anno, ha attivato lo sportello micologico gratuito, aperto dal 1 agosto al 30 novembre, per garantire controlli accurati e consigli utili ai cercatori, esperti e non.

Il servizio è dedicato a verificare la commestibilità dei funghi raccolti, ma anche a fornire indicazioni fondamentali su pulizia, conservazione, trasporto e cottura. Un supporto importante per evitare rischi seri: lo scorso anno, su 96 kg di funghi analizzati, ben 34 kg sono stati confiscati, e si sono verificati cinque casi di intossicazione, con otto persone coinvolte e un decesso.

“Il rischio di confusione tra specie commestibili e velenose è molto alto, soprattutto se non si è esperti. Raccomandiamo quindi di far valutare l’intero raccolto dai nostri micologi, che rilasciano anche un’apposita certificazione”, spiegano da Ats Insubria. Il controllo è completamente gratuito.

Durante i controlli allo sportello, i micologi spiegano anche le corrette modalità di raccolta: i funghi devono essere freschi, interi, puliti, trasportati in contenitori rigidi e forati, e provenienti da zone non contaminate. La raccolta è consentita dall’alba al tramonto, con un limite massimo di 3 kg per persona.

In caso di sospetta intossicazione, è fondamentale recarsi subito in pronto soccorso portando eventuali residui dei funghi crudi o cotti, per facilitare le cure. Ats Insubria collabora con i medici dei pronto soccorso anche fuori orario.

Dove rivolgersi

Gli sportelli micologici sono attivi:

Como , via Castelnuovo 1

Varese, via Ottorino Rossi 9 (Padiglione Golgi)

🕘 Orari: lunedì-venerdì, 9 – 12 e 13.30 – 15

📞 Prenotazioni: 031 370945

📧 Email: [email protected]