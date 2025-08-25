A8 Milano-Varese, chiusa l’uscita di Lainate-Arese nella notte tra 28 e 29 agosto
25 Agosto 2025
LAINATE – Attenzione per chi viaggia in uscita da Milano lungo l’autostrada A8 Milano-Varese: nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto lo svincolo di Lainate-Arese resterà chiuso.
La limitazione, necessaria per consentire lavori esterni alla rete di Autostrade per l’Italia, scatterà dalle 21 di giovedì e proseguirà fino alle 6 di venerdì. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’uscita di Lainate-Arese per chi proviene da Milano.
Gli automobilisti diretti verso Lainate e Arese potranno utilizzare percorsi alternativi: l’uscita di Baranzate, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, oppure l’uscita di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, da cui sarà possibile proseguire sulla provinciale 233 Varesina in direzione Arese.
Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica presente in prossimità del cantiere e a pianificare per tempo eventuali deviazioni per evitare disagi alla circolazione.
(foto archivio)
