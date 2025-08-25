iltra2

TRADATE – Il Tradate Abbiate calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione di Prima categoria con entusiasmo e con la conferma alla guida tecnica di Cristian Caon. La società ha ufficializzato lo staff che accompagnerà la prima squadra nel nuovo campionato, completando così il ciclo di presentazioni avviato nelle scorse settimane.

Lo staff tecnico e sanitario sarà composto da figure già note e da conferme importanti. Insieme a mister Caon, continueranno a lavorare Ivan Ginepro come allenatore in seconda, Massimo Martegani nel ruolo di preparatore atletico, Giuseppe Parini come preparatore dei portieri e Pietro Castelli nel ruolo di fisioterapista.

Un gruppo affiatato che avrà il compito di seguire da vicino la squadra nel percorso di crescita e nei mesi intensi che porteranno all’esordio ufficiale in campionato.

Dalla società è arrivato un augurio di buon lavoro a tutto lo staff, con l’obiettivo di costruire una stagione positiva e ricca di soddisfazioni per il club e i suoi tifosi.

