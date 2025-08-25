Calcio

SOLARO – Anche l’Universal Solaro ha riacceso i motori in vista del prossimo campionato di Promozione. Nei giorni scorsi la prima squadra è tornata al lavoro al centro sportivo di via Berlinguer, iniziando la fase di preparazione atletica tra test, allenamenti a ritmo sostenuto e sedute mirate per costruire gambe e testa in vista della nuova stagione.

Alla guida del gruppo c’è ancora Simone Broccanello, confermato sulla panchina giallorossa. L’allenatore, insieme al suo staff, sta impostando il lavoro per dare identità e solidità a una squadra che vuole farsi trovare pronta all’avvio del torneo.

Un ritorno in campo che segna l’inizio ufficiale del percorso stagionale, con l’obiettivo di arrivare pronti ai primi impegni ufficiali.

(foto di gruppo per l’Universal Solaro edizione 2025-2026)

