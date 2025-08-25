Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Troppi conferimenti abusivi e costi di smaltimento in crescita: per riportare ordine alla piattaforma ecologica di via Asiago l’amministrazione ha introdotto nuove regole.

Le nuove regole

Chi deve scaricare oltre 100 chili di rifiuti al giorno, soprattutto ingombranti e inerti, dovrà esibire un permesso rilasciato dalla polizia locale. In ogni caso non si potranno superare i 300 chili all’anno. Il modulo, valido per un solo conferimento settimanale, va presentato al centro raccolta negli orari dedicati (sabato 10-12, lunedì e giovedì 8-12). Per i privati l’accesso con questa modalità è consentito al massimo tre volte l’anno. Nessuna restrizione invece per chi conferisce meno di 100 chili al giorno.

Per l’accesso con mezzi commerciali o per scarichi oltre soglia servono inoltre i documenti del veicolo, l’eventuale contratto di noleggio e il nullaosta della polizia locale. La piattaforma è interamente videosorvegliata: le telecamere hanno già permesso di sanzionare chi ha abbandonato sacchi e inerti davanti ai cancelli.

