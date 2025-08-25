Groane

CERIANO LAGHETTO – Venerdì 5 settembre alle 19.30 il Centro civico Dal Pozzo in via Carso 35 ospiterà la presentazione ufficiale dei progetti sportivi per la stagione 2025/2026 della frazione calcistica Dal Pozzo. Un appuntamento molto atteso che unirà sport, divertimento e spirito di comunità.

Nel corso della serata verranno presentati i volti nuovi e le riconferme delle squadre locali: dal calcio a 11 al calcio a 7, fino alla frazione pugilistica.

L’incontro avrà anche un sapore di festa, con birra fresca, griglie accese e tanta musica. Sarà inoltre possibile rinnovare o sottoscrivere il tesseramento direttamente al banchetto dedicato, sostenendo così la campagna “Sei Unica”, iniziativa nata per supportare la frazione e i suoi progetti sportivi.

“Io ti griderò sei unica”, è lo slogan che accompagnerà la serata e che riassume lo spirito di appartenenza e la passione che anima le realtà sportive del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09