Città

SARONNO – Tra i rumori di martelli e macchinari, davanti al cantiere della nuova scuola Rodari, si fa sentire ogni giorno un coro inaspettato: quello dei pappagallini che hanno scelto gli alberi accanto alla recinzione come loro punto di ritrovo. Con il loro verde acceso e i richiami squillanti, sono diventati una presenza familiare sia per i residenti sia per gli operai impegnati nei lavori. Qualcuno scherza dicendo che sembrano “i veri sorveglianti del cantiere”, sempre appollaiati a osservare cosa succede e a commentare con i loro versi ogni movimento. Quasi degli umarell.

Saronno, il santuario accoglie la Madonna che scioglie i nodi: attesa per il falò di nodi.

“Orfeo” sbarca a Venezia: al Lido proiezione del film scritto dall’insegnante Pav Saronno Alberto Fornari di Origgio.

Rubata dopo Ferragosto a Gallarate, Volkswagen Passat trovata e restituita dalla polizia locale di Venegono Superiore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

25082025