Lomazzo: black out notturno, illuminazione pubblica spenta in alcune zone
25 Agosto 2025
LOMAZZO – Disagi nella notte a Lomazzo, dove in diverse aree del paese l’illuminazione pubblica è rimasta spenta. Lo ha comunicato il Comune attraverso un avviso diffuso sui propri canali ufficiali.
Secondo quanto riportato, il problema sarebbe legato a un potenziale malfunzionamento o guasto della rete. I responsabili dell’Amministrazione civica hanno fatto sapere di aver già provveduto a inoltrare le segnalazioni al gestore, in attesa degli interventi necessari al ripristino del servizio.
Dagli uffici comunali assicurano che seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, anche riguardo alle cause dell’accaduto.
(foto archivio: black out nella zona, questo genere di problematiche non sono una novità)
