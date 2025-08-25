Comasco

LOMAZZO – La Croce rossa di Lomazzo apre le porte a chi desidera mettersi al servizio della comunità. È in programma un nuovo corso per aspiranti volontari, pensato per far conoscere da vicino le attività dell’associazione e offrire la possibilità di intraprendere un percorso di impegno civico e sociale.

La serata di presentazione si terrà mercoledì 4 settembre 2024 alle 20.30, nella sede Cri di via dello Sport 7 a Lomazzo. La partecipazione è gratuita e non comporta l’obbligo di iscrizione al corso, ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione attraverso il link crilo.eu/volontari2025.

Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni. L’attività di volontariato in Croce Rossa non si limita all’emergenza-urgenza, ma spazia dal sostegno sociale agli interventi di supporto alla cittadinanza. Al termine del percorso formativo i partecipanti riceveranno un attestato e, superato l’esame finale, diventeranno ufficialmente volontari CRI.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 0296370880 (opzione 4).

25082025