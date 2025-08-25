Groane

LIMBIATE – Il Lotto porta fortuna a Limbiate. Nel concorso del weekend, un giocatore ha centrato tre ambi e un terno in via Giuseppe Garibaldi, portando a casa un premio di 18.500 euro. La giocata è avvenuta all’interno del centro commerciale Carrefour di Limbiate.

Secondo quanto riportato da Agipronews, la Lombardia è stata protagonista con una “tripletta” di vincite per un totale di 74.950 euro. La più alta è arrivata a Milano, in via Lomellina, dove quattro terni e una quaterna hanno fruttato 42.700 euro. A seguire la vincita limbiatese, e infine quella registrata a Cambiago, in provincia di Milano, dove in piazza San Zenone la stessa combinazione ha premiato con 14mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, con un totale di 844,2 milioni di euro dall’inizio del 2025.

