SOLARO – Il Comune di Solaro ha stipulato una convenzione con Asst Rhodense che, a partire dal primo settembre, garantirà l’apertura di un nuovo ambulatorio medico temporaneo al servizio di Villaggio Brollo.

L’ambulatorio si rende possibile grazie alla collaborazione tra le parti ed alla disponibilità dei dottori Cristina Meloni e Lorenzo Muddolon. Il servizio sarà aperto due sabati al mese e tutti i giovedì pomeriggio negli spazi di Casa Brollo, in piazza Achille Grandi, e sarà un punto di assistenza sanitaria riservato ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale dopo la cessazione dell’attività da parte della dottoressa Valentina Berlusconi. La postazione – che non va a sostituire il medico di base, ma integra un servizio da recuperare al più presto – è da intendersi dedicata prioritariamente alle persone anziane, con difficoltà motorie o negli spostamenti. Per tutti gli altri rimane a disposizione l’Amt omologo della casa di comunità di Bollate. La convenzione avrà durata annuale con possibilità di rinnovo.

Le informazioni dettagliate per accedere all’ambulatorio saranno diffuse a partire dalla prossima settimana. Sarà messo a disposizione un numero telefonico dedicato, con le prenotazioni gestite dai volontari selezionati dal Comune. Non ci sarà possibilità di accesso all’ambulatorio senza anticipata prenotazione. A tutti i cittadini rimane consigliato di accedere ai sistemi regionali per la scelta di un nuovo medico. Purtroppo a Solaro, tutti i professionisti hanno raggiunto i limiti previsti, ma è possibile selezionare medici nelle vicinanze. Per tutti rimane a disposizione l’Amt di Bollate come punto di riferimento medico.

“Ricordiamo – rimarca l’assessore Christian Caronno delegato alle Politiche per la salute – che la sanità non è materia comunale, ma regionale. Come Comune però seguiamo con attenzione l’evoluzione della disponibilità di medici di medicina generale per il nostro territorio da diversi mesi. Come annunciato, qualora fosse stato necessario, avremmo messo a disposizione degli spazi per agevolare la fruizione del servizio da parte dei cittadini. E così è stato fatto, non appena confermata la notizia della partenza della dottoressa Berlusconi, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni in un clima di proficua collaborazione, abbiamo lavorato con Asst Rhodense per un’alternativa e messo a disposizione uno spazio fintanto che non verranno nominati nuovi medici da parte delle autorità sanitarie e da Regione Lombardia. La soluzione è temporanea e pensata per andare incontro alle fasce di popolazione più fragili. Ringraziamo la dottoressa Meloni ed il dottor Muddolon per la disponibilità, così come gli uffici comunali ed i tecnici di Asst per aver predisposto tutto con efficienza. Invitiamo infine i cittadini a fare un uso responsabile del servizio, lasciando la priorità ad anziani e persone in difficoltà, senza affollare le prenotazioni. Siamo consapevoli inoltre che la situazione dei medici di famiglia in Lombardia rischia di non riuscire più a rispondere alle esigenze dei cittadini. In futuro anche a Solaro potremmo avere problemi di disponibilità, per il raggiungimento dell’età pensionabile di alcuni dottori. Abbiamo intenzione di contattare l’ufficio sanitario di Regione Lombardia e l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso per presentare il caso di Solaro – che purtroppo non è unico nella zona – e richiedere un nuovo concorso che possa destinare nuovi medici sul territorio. La sanità è materiale regionale e come Comune vogliamo essere al fianco dei cittadini in questa battaglia che reputiamo essenziale per il benessere delle famiglie”.

Altre informazioni utili

INDICAZIONI SCELTA/REVOCA MEDICO

Si ricorda che per selezionare un nuovo medico di famiglia è possibile:

Accedere con SPID al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

presentarsi nelle farmacie del territorio;

inoltrare richiesta con la piattaforma SIOC al seguente link: https://sioc.asst-rhodense.it/SIOC;

recarsi presso lo sportello di Scelta e Revoca di Garbagnate in via Per Cesate 62 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 ed il mercoledì anche dalle 13.30 alle 15.45.

INDICAZIONI PER ACCESSO AMT BOLLATE

I cittadini che ancora sono sprovvisti di assistenza del medico potranno rivolgersi presso la Casa di Comunità di Bollate, in via Piave 20, dove è attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) e l’accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazione telefonica chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) oppure 02 999599 (da telefono cellulare), attivo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle 8 alle 20.

INDICAZIONI PRESCRIZIONI FARMACI ONLINE

Per agevolare i pazienti rimasti senza medico di base, l’Asst Rhodense ha organizzato un servizio per la gestione delle prescrizioni di farmaci ad uso continuativo o cronico. È possibile inviare una mail ad Amt Bollate all’indirizzo [email protected]. Nella mail è necessario indicare nome, cognome e codice fiscale, nome del farmaco, dosaggio e posologia assunta, ultime 5 lettere della tessera sanitaria, numero di telefono. Si raccomanda di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per singolo paziente. Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi. Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta.