Cronaca

CESATE – Blitz dei carabinieri nel Parco delle Groane, dove è stato arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Il giovane è stato sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di droga e, nel tentativo di fuga tra la vegetazione, è stato bloccato dai militari.

Addosso aveva un borsello con 11 dosi di cocaina per oltre 8 grammi, 4 involucri di hashish e 536 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Trattenuto in caserma, sarà processato per direttissima al Tribunale di Milano.

L’episodio si è verificato nello scorso fine settimana.

(foto archivio: pattugliamenti dei carabinieri nei boschi della zona per smantellare le piazze di spaccio di droga)

25082025