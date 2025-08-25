Comasco

ROVELLO PORRO – Un tentativo di effrazione è stato sventato grazie alla reazione immediata dei padroni di casa, supportati dal cane di famiglia e dall’aiuto dei vicini. L’episodio è avvenuto in via Volta, nella tarda serata, quando uno sconosciuto ha cercato di introdursi in un’abitazione passando da una finestra al piano terra.

In quel momento in casa c’erano una donna di 55 anni con il figlio di 25: entrambi, insieme al cane, hanno reagito prontamente riuscendo a mettere in fuga l’intruso. Poco dopo anche alcuni residenti della zona sono intervenuti per dare supporto, richiamati dalle urla.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno, avvisati dalla famiglia. Dai primi accertamenti l’uomo, un giovane di origine nordafricana, poco prima si era già avvicinato a un’abitazione vicina chiedendo una sigaretta e dell’acqua, per poi allontanarsi.

Le indagini proseguono per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti