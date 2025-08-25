Città

SARONNO – Una nuova occasione per sostenere chi ha bisogno arriva con l’iniziativa “IoDono – L’armadio della solidarietà”, promossa dalla Fondazione Casa di Marta.

Sabato 6 settembre, dalle 9 alle 11, sarà possibile partecipare alla raccolta indumenti dedicata in particolare all’abbigliamento maschile. L’appuntamento è organizzato per offrire un aiuto concreto a persone in difficoltà, garantendo loro capi utili e di qualità.

La richiesta riguarda principalmente biancheria intima (calze e slip), abbigliamento estivo sportivo, scarpe da ginnastica in buono stato e capi adatti all’uso quotidiano. Accanto a questo, la raccolta è rivolta anche a coperte, lenzuola e asciugamani, articoli fondamentali per chi vive situazioni di fragilità.

L’iniziativa rientra nelle attività che la Fondazione Casa di Marta porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà attiva e concreta. Attraverso donazioni semplici ma preziose, ciascuno può contribuire a migliorare la vita quotidiana di chi si trova in momenti di difficoltà.

La raccolta del 6 settembre si inserisce nel calendario degli eventi solidali previsti per il mese, confermando l’impegno costante della Fondazione nel promuovere gesti di vicinanza e attenzione verso la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09