Città

SARONNO – Nuovi dirigenti scolastici e conferme importanti in vista dell’avvio del prossimo anno. La principale novità riguarda l’istituto comprensivo Ignoto Militi di Saronno, dove arriverà Raffaele Scala.

A Uboldo guiderà l’istituto comprensivo Cristina Bevilacqua, già vicepreside alle scuole medie di Solbiate Olona, che prenderà il posto di Antonia Licini. A Caronno Pertusella è stata nominata Tiziana Carli, e a Cislago l’incarico è stato affidato a Maria Luisa Castagna, con precedenti esperienze di dirigenza nel territorio varesino.

Per le scuole superiori di Saronno prevale la continuità. Al liceo classico Legnani resta Chiara Lamantia, al liceo scientifico Grassi confermata Edelweiss Bonelli, mentre all’istituto tecnico Riva proseguirà il lavoro della dirigente Monica Maria Zocca.

Non mancano le conferme anche nei comuni vicini. A Solaro rimane in carica l’attuale dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ossia Daniele Dallatomasina mentre a Rovello Porro e Rovellasca continua Katia Cristina Longa.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09