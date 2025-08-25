Softball

EVRY COURCOURONNES – Un fuoricampo di McKenzie Barbara ha messo la parola fine alla gara di apertura della Coppa Coppe di softball, questa mattina ad Evry Courcouronnes, alle porte di Parigi. Per l’Inox Team Saronno successo 8-1 contro una delle rivali sulla carta più ostiche, le ceche della Sabat Praga. Che sono rimaste in corsa a lungo: un punto per le saronnesi alla prima ripresa, uno alla quarta e poi le ceche a riaprirla con un punticino al quinto inning. Ma al sesto la lanciatrice del Sabat, Lucie Horova, è caduta sotto il colpi delle scatenate saronnesi, e Barbara l’ha chiusa con un home run. Sugli scudi anche la lanciatrice statunitense del Saronno, arrivata per questa manifestazione e proveniente dal Macerata: Lizzy Avery ha concluso con l’attivo 12 strike out.

Ottimo inizio, dunque, per Saronno che supera l’ostacolo e pensa già alle partita serale contro le padrone di casa, le Pharaons, che d’altra parte non possono essere considerate come un rivale davvero ostico.

