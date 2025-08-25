Softball

EVRY COURCOURONNES – Brillante avvio in Coppa delle Coppe per l’Inox Team Saronno, che oggi ha centrato due vittorie su due. Dopo il convincente successo del mattino contro le ceche del Sabat Praga, le nerazzurre si sono ripetute in serata superando nettamente le padrone di casa Pharaons per 5-0. La seconda vittoria è dunque arrivata in serata contro le francesi Pharaons, gara mai in discussione: due punti al primo inning e tre al settimo hanno fissato lo score sul 5-0.

Contro Praga, la squadra saronnese ha condotto un match equilibrato fino al quinto inning, quando le avversarie hanno accorciato le distanze. Decisiva la reazione al sesto: attacco incontenibile e fuoricampo di McKenzie Barbara che ha chiuso i conti sul definitivo 8-1.

Oggi il cammino prosegue con un impegno sulla carta piuttosto facile: alle 15.45 le saronnesi affronteranno le belghe del Beveren Lions.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: Inox Team Saronno in azione in Francia)

