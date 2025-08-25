Softball

BOLLATE / SARONNO – Al via da oggi la settimana delle coppe europee di softball per l’Mkf Bollate e dell’Inox Team Saronno Softball. Le due compagini lombarde prenderanno parte rispettivamente alla Premier Cup 2025 e alla Winners Cup A. Le Campionesse d’Italia 2025 ospiteranno sul proprio campo la competizione europea mentre Saronno sarà impegnata a Evry-Courcouronnes in Francia. Entrambe le competizioni si disputeranno dal 25 al 30 agosto e vedranno le squadre partecipanti affrontarsi in un girone all’italiana. In base alla classifica al termine della prima fase, le formazioni si sfideranno per la graduatoria finale con la prima e la seconda classificata che si contenderanno il titolo europeo.

Premier cup 2025

In vista delle numerose partite dei prossimi giorni, il manager bollatese Eduardo Arocha potrà contare sulle prestazioni di Rissa Bajusz, proveniente dalle Mia Office Blue Girls Pianoro, come rinforzo del roster bollatese.

Oltre all’MKF Bollate parteciperanno alla competizione europea le seguenti formazioni:

Crazy Chicklets : la formazione proveniente dall’ Austria ha chiuso al secondo posto della Regular Season della Bundesliga austrica , dietro alle Vienna Metrostars con un record di 13 vittorie e 7 sconfitte.

: la formazione proveniente dall’ ha chiuso al secondo posto della Regular Season della , dietro alle con un record di 13 vittorie e 7 sconfitte. Joudrs Praha : la formazione militante nel campionato della Repubblica Ceca ha chiuso la Extraliga 2025 in vetta alla classifica con un record di 18 partite vinte e 4 perse bissando il titolo vinto nella scorsa stagione.

: la formazione militante nel campionato della ha chiuso la in vetta alla classifica con un record di 18 partite vinte e 4 perse bissando il titolo vinto nella scorsa stagione. MSG Phoenix : la compagine belga ha chiuso la stagione regolare della Softball Ladies D1 2025 con un record di 17 partite vinte e 13 perse. Ai playoff affronterà, il prossimo 27 settembre, le Hoboken Pioneers nella semifinale scudetto.

: la compagine belga ha chiuso la stagione regolare della con un record di 17 partite vinte e 13 perse. Ai playoff affronterà, il prossimo 27 settembre, le nella semifinale scudetto. Olympia Haarlem : la compagine olandese ha chiuso la stagione dell’ Hoofdklasse al primo posto con un record di 26 partite vinte e 2 perse. In semifinale scudetto ha superato con un netto 3 a 0 le Roef! E ora aspetta l’inizio delle Holland Series per bissare il titolo vinto lo scorso anno.

: la compagine olandese ha chiuso la stagione dell’ al primo posto con un record di 26 partite vinte e 2 perse. In semifinale scudetto ha superato con un netto 3 a 0 le E ora aspetta l’inizio delle per bissare il titolo vinto lo scorso anno. Princ Zagreb : la squadra croata ha chiuso il campionato della propria nazione con un record di 10 successi e 0 sconfitte aggiudicandosi sia il campionato che la coppa nazionale.

: la squadra croata ha chiuso il campionato della propria nazione con un record di 10 successi e 0 sconfitte aggiudicandosi sia il campionato che la coppa nazionale. Rivas Madrid : la formazione madrilena ha chiuso la imbattuta la regular season della Liga Nacional de Sofbol de Honor Oro con 20 successi e 0 sconfitte. Affronterà per il titolo il CBS Sant Boi .

: la formazione madrilena ha chiuso la imbattuta la regular season della con 20 successi e 0 sconfitte. Affronterà per il titolo il . Wesseling Vermins : la formazione tedesca è seconda in Bundesliga , dietro le Bonn Capitals, con un record di 25 partite vinte e 3 perse.

: la formazione tedesca è seconda in , dietro le Bonn Capitals, con un record di 25 partite vinte e 3 perse. Sparks Haarlem: la seconda formazione olandese partecipante alla Premier Cup 2025 è 3° nel campionato nazionale con un record di 19 partite vinte e 9 perse. In semifinale playoff ha superato per 3 a 2 le Neptunus e in finale scudetto troverà, come nel 2024, le Olympia Haarlem.

Winners cup A

Anche Saronno ha rinforzato il roster a disposizione del manager Willy Pino con gli innesti di Elizabeth Avery ed Emma Fagioli provenienti dall’ASD Macerata Softball e Sofia Fabbian delle Thunders.

L’Inox Team Saronno Softball affronterà le seguenti formazioni:

Beveran Lions: La compagine belga ha chiuso al primo posto il campionato Ladies D1 2025 con 22 partite vinte e 8 perse. Ai playoff affronterà le Merchtem Cats nella semifinale scudetto.

La compagine belga ha chiuso al primo posto il campionato Ladies D1 2025 con 22 partite vinte e 8 perse. Ai playoff affronterà le nella semifinale scudetto. Bonn Capitals: la squadra tedesca ha chiuso la Bundesliga al primo posto con 27 partite vinte e 1 persa.

la squadra tedesca ha chiuso la Bundesliga al primo posto con 27 partite vinte e 1 persa. Fenix Valencia: la squadra valenciana ha chiuso al 7° posto della Liga Nacional de Sofbol de Honor Oro con un record di 9 partite vinte e 11 perse non prendendo parte alla postseason.

la squadra valenciana ha chiuso al 7° posto della Liga Nacional de Sofbol de Honor Oro con un record di 9 partite vinte e 11 perse non prendendo parte alla postseason. Vienna Metrostars: La formazione austriaca è prima nella Bundesliga austriaca con un record di 15 partite vinte e 5 perse diventando la testa di serie n.1 dei playoff.

La formazione austriaca è prima nella Bundesliga austriaca con un record di 15 partite vinte e 5 perse diventando la testa di serie n.1 dei playoff. Les Pharaons: la società ospitante la competizione internazionale è al secondo posto del campionato francese, Division 1 , con un record di 13 partite vinte e 5 perse.

la società ospitante la competizione internazionale è al secondo posto del campionato francese, , con un record di 13 partite vinte e 5 perse. Roef!: Il team olandese è arrivato 4° nell’Hoofdklasse con 17 vinte e 11 perse poi, ai playoff, ha perso la semifinale scudetto contro le Olympia Harleem per 3 a 0.

Il team olandese è arrivato 4° nell’Hoofdklasse con 17 vinte e 11 perse poi, ai playoff, ha perso la semifinale scudetto contro le Olympia Harleem per 3 a 0. SaBaT Praha: la squadra ceca ha chiuso al quarto posto dell’Extraliga femminile con un record di 11 partite vinte e 10 perse.

