iltra2

TRADATE – Riapre oggi pomeriggio l’oratorio di Tradate. La comunità pastorale ha annunciato la ripresa delle attività estive che accompagneranno bambini e ragazzi fino alla ripartenza dell’anno scolastico.

Il programma prevede giochi, momenti di aggregazione e iniziative pensate per far vivere ai più giovani settimane di divertimento e condivisione. Da oggi, lunedì 25 agosto, l’oratorio tornerà a pieno regime con il tradizionale oratorio estivo: un appuntamento atteso che offrirà ogni giorno occasioni di svago e socialità per i ragazzi e le famiglie della città.

Le attività proseguiranno quotidianamente fino alla riapertura delle scuole. L’oratorio di Tradate si trova in via Manzoni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un precedente evento all’oratorio di Tradate)

25082025