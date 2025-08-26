“Anna come tanti”, la presentazione con l’autore Gianfranco Morelli e lo storico Beppe Nigro
26 Agosto 2025
Il solarese Morelli, ex docente di scuola superiore e studioso della storia locale, già autore del volume “Nessuna croce manchi”, presenterà il suo nuovo libro “Anna come tanti”, da lui stesso definito “Poemetto partigiano” perché contiene il racconto, realizzato in metrica, della vita di quattro persone comuni che hanno avuto un ruolo importante nella Resistenza nella vicina Bollate.
Quattro storie, quattro persone “comuni”, diversissime tra loro, con ideali, formazione, e aspirazioni diverse, ma unite da un percorso che ha fatto la differenza nella loro vicenda umana e in quella dell’Italia.
Nell’incontro organizzato dal Pd Alte Groane, l’autore Gianfranco Morelli sarà affiancato da Giuseppe Nigro, ricercatore storico, direttore del Museo dell’Industria e del Lavoro di Saronno, e dalla giornalista Luisa Beretta.
L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle 18.30 al Circolo dell’Agnello – Bar Al9 in via 25 Aprile, 7 a Cogliate con ingresso libero. Oltre la presentazione del libro, ci sarà un momento di aperitivo per tutti.
