Il solarese Morelli, ex docente di scuola superiore e studioso della storia locale, già autore del volume, presenterà il suo nuovo libro, da lui stesso definito “Poemetto partigiano” perché contiene il racconto, realizzato in metrica, della vita di quattro persone comuni che hanno avuto un ruolo importante nella Resistenza nella vicina Bollate.

Quattro storie, quattro persone “comuni”, diversissime tra loro, con ideali, formazione, e aspirazioni diverse, ma unite da un percorso che ha fatto la differenza nella loro vicenda umana e in quella dell’Italia.