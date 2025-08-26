Politica

MILANO – “L’ennesimo taglio del governo agli enti locali. Il centrodestra parla di autonomia, ma poi lascia soli i Comuni nell’affrontare un tema tanto delicato come quello dell’accoglienza dei minori non accompagnati, quanto impattante sui bilanci comunali. Noi crediamo che la Regione debba sostenere gli enti locali. In quest’ottica; a inizio legislatura abbiamo presentato una proposta di legge che istituisce un fondo regionale di sostegno alle spese per i minori collocati in comunità. Proposta che al momento la maggioranza non ha ancora voluto neppure discutere in commissione. Il centrodestra non può ‘girarsi dall’altra parte’ e ignorare un tema tanto importante”.

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti si associa così al grido d’allarme lanciato in questi giorni dai Comuni lombardi per la mancanza di fondi per sostenere l’accoglienza dei minori non accompagnati. Una circolare del ministero dell’Interno del 28 maggio scorso ha reso noto che i fondi richiesti dai Comuni superano i fondi disponibili, il che significa che, una volta finiti, le spese resteranno a carico dei Municipi, che già da ora, in tanti casi, non riescono a chiudere il bilancio.

