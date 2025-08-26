Calcio

SARONNO – Dopo la buona prova di domenica scorsa in trasferta a Vedano Olona contro la Varesina di serie D (sconfitta 2-1), per il Fbc Saronno si annuncia adesso una intensa settimana di allenamenti. Il programma prevede ancora una singola amichevole: l‘appuntamento è stato definito nelle scorse ore e sarà sabato 30 agosto alle 10.30 a Trezzo contro i locali della Tritium.

Amichevoli

Pronto anche il calendario delle amichevoli. Domenica 10 agosto partita alle 11 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno, avversaria la formazione Primavera del Renate: è finita 0-0. I biancocelesti sono quindi tornati in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, contro la formazione locale, la Castellanzese; 2-0. Si è proseguito mercoledì 20 agosto contro il Ceriano al Matteotti (2-1 per i brianzoli); domenica 24 agosto il match in trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore al centro sportivo di Vedano Olona (2-1) e dunque sabato 30 agosto, alle 10.30, a Trezzo l’incontro con i locali della Tritium.

(foto Andrea Elli: precedente match Fbc Saronno)

