Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La nuova Caronnese Women (che disputerà il campionato di Serie C) ha iniziato la nuova avventura in rossoblù: agli ordini di nister Max Marsich, coadiuvato da Thomas Crespi (preparatore atletico) e da Antonio Luongo (preparatore dei portieri) e con il prezioso contributo della team manager Milena Ambrosoli le ragazze scelte durante l’estate per vestire la maglia della Caronnese hanno iniziato la loro stagione sportiva con un doppio allenamento domenicale che ha fatto da kickoff dell’annata sportiva.

Calendario amichevoli

Per la rosa rossoblù, in attesa della Coppa Italia e dell’inizio del campionato (prima partita il 12 ottobre in casa contro il Torino), è stato preparato un ricco calendario di allenamenti e di amichevoli: domenica 31 agosto alle 18 la squadra di mister Marsich sarà impegnata a casa del Varese, sabato 6 settembre alle 15 le rossoblù ospiteranno al Comunale di corso della Vittoria l’Inter, sabato 13 settembre sempre alle 15, sempre a Caronno Pertusella sarà di scena il Como Women mentre il giorno successivo il calendario delle amichevoli si chiuderà con la trasferta a Vinovo contro la Juventus.

25082025