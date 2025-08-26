iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 31 agosto il borgo rinascimentale di Castiglione Olona si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto per la diciottesima edizione di “Di storia… in storia”, l’evento dedicato alle famiglie che negli anni è diventato un appuntamento fisso per il Varesotto, l’Altomilanese e il Ticinese.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione castiglionese Arte Diem con la collaborazione di Progetto Zattera Teatro e il patrocinio del Comune, propone un percorso itinerante tra fiabe e racconti. I partecipanti, divisi in gruppi, saranno guidati da pifferai magici attraverso i cortili e gli scorci più suggestivi del centro storico, dove incontreranno narratori pronti a dar vita a nuove storie.

Il punto di ritrovo è fissato in piazza Garibaldi dalle 16, con inizio delle attività alle 16.30. Al termine, come da tradizione, ci sarà la merenda offerta da “L’Angolo del pane”.

(foto archivio: un precedente evento in paese)

