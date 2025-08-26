Comasina

CESANO MADERNO – È stato riaperto domenica al transito veicolare e pedonale il ponte di via Duca d’Aosta, chiuso nel marzo 2024 per motivi di sicurezza. L’opera, demolita e ricostruita interamente, torna ora a disposizione della città a 17 mesi di distanza dalla chiusura.

L’intervento è stato complesso e ha richiesto mesi di indagini tecniche, un lungo iter amministrativo, progettazione e fasi di cantiere impegnative, in particolare la demolizione, che ha visto la presenza simultanea di più imprese e squadre di lavoro. La Soprintendenza ha imposto il restauro e il riposizionamento della balaustra originale, essendo il ponte datato a oltre settant’anni fa e quindi sottoposto a vincolo di tutela.

I dati della struttura

Il nuovo impalcato, lungo 14,7 metri e largo 11,6, è stato realizzato con quattro travi in acciaio da 790 mm e risponde alle norme di sicurezza antisismica e ai carichi stradali di 1ª categoria. Le lavorazioni, durate otto mesi, si sono svolte senza infortuni nonostante le criticità legate al torrente Seveso, ai lavori in quota e alla presenza di numerose linee tecnologiche interferenti.

I costi sostenuti

Il costo complessivo dell’opera, sostenuto dal Comune, è di 1 milione e 250 mila euro. Con la riapertura del ponte, Cesano Maderno ritrova un’infrastruttura strategica per il collegamento est-ovest, ora più sicura e moderna.

