Ieri su ilSaronno: mini centro commerciale sulla Varesina, raccolta solidale alla Casa di Marta e intrusione sventata a Rovello
26 Agosto 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 24 agosto, spiccano i progetti di trasformazione urbana a Origgio con un nuovo mini centro commerciale e una rotatoria sulla Varesina, l’iniziativa solidale alla Casa di Marta per la raccolta di indumenti, e un tentativo di intrusione sventato grazie al cane di famiglia e all’intervento dei vicini. Spazio anche alle novità nelle scuole del comprensorio
A Origgio è previsto un importante intervento urbanistico con la realizzazione di un mini centro commerciale, una nuova rotatoria e modifiche significative alla viabilità sulla Varesina, con l’obiettivo di migliorare il traffico e favorire l’accesso alla nuova area commerciale.
In arrivo mini-centro commerciale con nuova rotonda e rivoluzione della viabilità sulla Varesina a Origgio
Alla Casa di Marta a Saronno è stata avviata una raccolta di abiti usati nell’ambito dell’iniziativa “Io dono”, un progetto solidale destinato a sostenere le persone in difficoltà, che coinvolge volontari e cittadini.
Saronno, raccolta indumenti alla Casa di Marta: l’iniziativa ‘IoDono’ per chi ha bisogno
Definiti i dirigenti scolastici per l’anno 2025-2026 a Saronno e nei comuni limitrofi, tra nuovi arrivi e riconferme. L’articolo fornisce un quadro completo della situazione nelle principali scuole del territorio.
Scuole, tra nuovi arrivi e riconferme: ecco i dirigenti di Saronno e del comprensorio
A Rovello un uomo è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in una villetta; è stato messo in fuga dal cane di famiglia e dai proprietari, supportati anche dal pronto intervento dei vicini.
Rovello, intruso in villetta messo in fuga da padroni di casa con cane e vicini
A Dal Pozzo la stagione calcistica è iniziata con un evento conviviale dedicato alla presentazione della squadra e al tesseramento, occasione per rafforzare il legame tra società sportiva e comunità.
Frazione calcistica Dal Pozzo: presentazione con evento conviviale e tesseramento
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09