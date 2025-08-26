Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 24 agosto, spiccano i progetti di trasformazione urbana a Origgio con un nuovo mini centro commerciale e una rotatoria sulla Varesina, l’iniziativa solidale alla Casa di Marta per la raccolta di indumenti, e un tentativo di intrusione sventato grazie al cane di famiglia e all’intervento dei vicini. Spazio anche alle novità nelle scuole del comprensorio

A Origgio è previsto un importante intervento urbanistico con la realizzazione di un mini centro commerciale, una nuova rotatoria e modifiche significative alla viabilità sulla Varesina, con l’obiettivo di migliorare il traffico e favorire l’accesso alla nuova area commerciale.

Alla Casa di Marta a Saronno è stata avviata una raccolta di abiti usati nell’ambito dell’iniziativa “Io dono”, un progetto solidale destinato a sostenere le persone in difficoltà, che coinvolge volontari e cittadini.

Definiti i dirigenti scolastici per l’anno 2025-2026 a Saronno e nei comuni limitrofi, tra nuovi arrivi e riconferme. L’articolo fornisce un quadro completo della situazione nelle principali scuole del territorio.

A Rovello un uomo è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in una villetta; è stato messo in fuga dal cane di famiglia e dai proprietari, supportati anche dal pronto intervento dei vicini.

A Dal Pozzo la stagione calcistica è iniziata con un evento conviviale dedicato alla presentazione della squadra e al tesseramento, occasione per rafforzare il legame tra società sportiva e comunità.

