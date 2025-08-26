Saronnese

UBOLDO – Si terranno oggi, martedì 26 agosto, alle 11 nella chiesa parrocchiale, i funerali di Mario Turconi, scomparso domenica mattina all’età di 84 anni. Figura di spicco dell’imprenditoria locale, Turconi nel 1971 aveva fondato a Uboldo la Port+Tend, azienda specializzata nella produzione e vendita di tende da sole, ben nota in tutto il Varesotto. Con sede in via Giacomo Matteotti, l’impresa è cresciuta fino a diventare una realtà solida, capace di offrire lavoro e servizi qualificati: è apprezzata per la qualità delle installazioni e delle strutture d’arredo esterne.

Una volta raggiunta la pensione, Turconi non aveva smesso di mettersi in gioco: aveva infatti dato vita a un’azienda agricola a Pellio d’Intelvi, dedicandosi alla coltivazione di piccoli frutti come lamponi e more, un’altra passione che ne aveva contraddistinto il carattere intraprendente.

Il suo nome resta legato a due attività che hanno saputo coniugare impegno, lavoro e legame con il territorio. Oggi la comunità di Uboldo si stringe attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

