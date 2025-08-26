Softball

BOLLATE – Inizio perfetto ieri per l’Mkf Bollate nella Premier Cup, che quest’anno si disputa proprio sul diamante lombardo di Ospiate. Le campionesse d’Italia nel pomeriggio hanno superato 7-0 le croate del Princ Zagabria e 6-2 la sera le olandesi delle Sparks Haarlem, conquistando due vittorie preziose nella giornata inaugurale.

Contro Zagabria sono state decisive le lanciatrici Greta Cecchetti e Irene Costa, che hanno concesso una sola valida in cinque riprese. L’attacco ha colpito al secondo inning con la valida da due punti di Manera e altre giocate efficaci, fino al 7-0 finale.

Molto più combattuta la sfida serale con Haarlem, passata in vantaggio in apertura ma subito raggiunta dalle lombarde. Il fuoricampo da due punti di Slabá ha ribaltato il punteggio al terzo inning, difeso poi da una grande prova in pedana di Rissa Bajusz (11 strike out). Al sesto inning Polini e Longhi hanno fissato il 6-2 conclusivo.

Oggi il Bollate tornerà in campo per affrontare le belghe dell’Msg Phoenix (ore 14.30) e le ceche delle Joudrs Praga (ore 20).

(foto Wbsc Europe: alcune asi del match del Bollate contro le croate)

26082025