Città

SARONNO – I lampioni sotto i portici di corso Italia, nel tratto compreso tra via San Giuseppe e piazza San Francesco, restano accese anche di giorno. A segnalarlo sono stati alcuni passanti e residenti che da diversi giorni notano le luci sempre in funzione.

Un dettaglio che non passa inosservato e che solleva più di una preoccupazione: da un lato per i costi legati ai consumi, dall’altro per lo spreco di energia e risorse. “Non è solo una questione economica – fanno notare alcuni cittadini – ma anche di attenzione all’ambiente. Con le tecnologie di oggi lasciare le luci accese senza motivo non ha senso”.

Il problema non è nuovo. Già nell’estate 2023, infatti, lo stesso tratto era stato al centro di segnalazioni analoghe. Allora, dopo diversi solleciti da parte dei residenti, la situazione si era risolta con lo spegnimento delle lampade nelle ore diurne.

Oggi la questione torna d’attualità e chi frequenta corso Italia auspica che il guasto venga affrontato rapidamente, evitando che si ripeta lo stesso iter di due anni fa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09