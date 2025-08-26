Cronaca

SARONNO – A Saronno, nella zona centralissima di via Roma vicino alla sede museale di Villa Gianetti, l’altro giorno è stato segnalato un insolito ospite: uno scorpione. Cittadini allarmati hanno contattato la polizia locale e gli ispettori ambientali, che sono intervenuti prontamente per recuperarlo. Fortunatamente l’animale non ha causato alcun danno né a persone né a cose, e l’episodio sembra essere un caso isolato—molto probabilmente un esemplare scappato dalla cattività, da qualche casa vicina.

In Italia, le specie di scorpioni comunemente presenti sono sostanzialmente innocue e piuttosto piccole, con un veleno di bassa tossicità. Le punture, pur dolorose, causano effetti simili a quelli di una puntura di ape o vespa e solo in rari casi possono scatenare reazioni allergiche.

A Saronno ci sono state alcune segnalazioni di scorpioni in casa, negli anni passati, in particolare in via Don Luigi Monza e in via Monti. Sono stati trovati scorpioni solitari, della specie europea Euscorpius italicus, innocui per l’uomo e con un veleno poco tossico. La presenza di questi scorpioni è causata dalla loro predilezione per ambienti umidi e bui come cantine, garage e giardini, e sono più frequenti in edifici storici e zone verdi. Come detto ebbene possano pungere, la puntura è dolorosa ma non pericolosa.

26082025