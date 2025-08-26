Città

SARONNO – Giovedì 28 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 9, via Cavour sarà chiusa al traffico per consentire le operazioni di smontaggio di una gru edile. La strada diventerà area di cantiere e saranno in vigore specifiche limitazioni.

Per garantire la sicurezza e permettere lo svolgimento dei lavori, il Comune ha disposto il divieto di transito e di sosta in entrambi i lati, con rimozione forzata dei veicoli. L’unica eccezione riguarda i residenti e i mezzi di soccorso: a loro sarà consentito il passaggio grazie all’istituzione del doppio senso di circolazione all’interno del tratto interessato.

Le modifiche resteranno attive solo per la durata delle operazioni, che secondo la programmazione si concluderanno in mattinata.

