Softball

BOLLATE – Prosegue a pieno ritmo la marcia dell’Mkf Bollate nella Premier Cup 2025. Dopo le due vittorie all’esordio, le campionesse d’Italia hanno bissato il successo anche nella seconda giornata, superando nettamente le belghe dell’MSG Phoenix (11-0) e, in serata, le ceche del Joudrs Praga (2-0).

Nel primo incontro del pomeriggio contro le belghe non c’è stata partita: le lombarde hanno chiuso la sfida in cinque inning per manifesta, segnando regolarmente a ogni ripresa e affidandosi alla solidità difensiva. Torre, protagonista assoluta, ha spinto a casa due punti al terzo inning e realizzato un fuoricampo al quinto. A completare il tabellino ci hanno pensato Villa e Elisa Cecchetti, fissando l’11-0 finale. In pedana vittoria a Bigatton, con Costa a ottenere la salvezza.

Più equilibrata invece la gara serale contro le ceche, decisa al quarto inning dal triplo di Torre che ha permesso a Colino e Polini di firmare i due punti della vittoria. Greta Cecchetti, quasi impeccabile sul monte, ha concesso appena due valide e chiuso senza difficoltà l’ultimo assalto avversario, garantendo il 2-0 conclusivo.

Con queste due vittorie, Bollate sale a quota quattro successi in altrettante partite, confermando di essere tra le squadre più solide del torneo. Domani, mercoledì 27 agosto, le ragazze di Arocha torneranno in campo per affrontare le tedesche del Wesseling Vermins (ore 20).

(foto Wbsc Europe: Mkf Bollate, una giocatrice pronta all’azione)

26082025